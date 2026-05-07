Regionalni okršaj: Evo ko će biti prvi rival Novaka Đokovića u Rimu!

Hrvatski teniser Dino Prižmić izborio je plasman u drugo kolo Mastersa u Rimu i tako zakazao duel protiv najboljeg tenisera svih vremena, Novaka Đokovića.

Mladi Splićanin uspešno je prošao kvalifikacije, a zatim nastavio sa odličnim partijama i u glavnom žrebu, čime je sebi obezbedio najveći meč dosadašnje karijere na šljaci u Rimu. Biće to njihov drugi međusobni susret. Prvi put sastali su se na Australijan openu 2024. godine, kada je Đoković slavio posle velike borbe i četiri seta, u meču koji je trajao više od četiri sata. Iako je poražen, Prižmić je tada ostavio sjajan utisak i pokazao ogroman potencijal protiv