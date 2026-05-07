Odata pošta kineskim novinarima ubijenim u NATO bombardovanju SRJ 1999. godine

Kineskim novinarima ubijenim u NATO bombardovanju na mestu gde je 1999. godine bila ambasada te države, odata je danas pošta i položeno cveće ispred Kineskog kulturnog centra u Beogradu.

Polaganje venaca kod Spomen-ploče kineskim novinarima poginulim u bombardovanju Srbije 1999. godine Foto: Tanjug/ BEOINFO Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski kazala je da su srpski i kineski narod prošli kroz „zajedničku oluju“ tokom 1999. godine. „Zajedno su iskusili stradanje, nepravdu i posledice politike sile i bezakonja. U ime Vlade Srbije i srpskog naroda, izražavam najdublje saučešće porodicama