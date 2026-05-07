SZO: Nema pandemije hantavirusa, čovek ga drugima prenosi samo "produženim kontaktom"

Svetska zdravstvena organizacija saopštila je da slučajevi zaraze hantavirusom na kruzeru "MC Hondus" ne predstavljaju početak nove pandemije, kao i da je prenošenje tog virusa sa čoveka na čoveka moguće samo kod "produženog kontakta".

Foto: AP Photo/Misper Apawu "Ovo nije KOVID, nije influenca i širi se na drugačiji način", rekla je danas doktorka Marija van Kerhove, a prenosi Skaj njuz. Ona je dodala da SZO sarađuje sa operaterima kruzera na kojem je izbila epidemija na merama koje uvode na kruzer. "Radimo na tome da, korak po korak, uvedemo odgovarajuće i potpune procedure iskrcavanja kako bismo pomogli vlastima na Kanarskim ostrvima za sledeću fazu ljudi koji su na brodu", navela je ona.