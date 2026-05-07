TOK: MUP nije postupio po više naloga da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su radile na modernizaciji pruge

Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova i u predistražnom i u istražnom postupku da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažovane na projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno, objavio je danas nedeljnik Radar.

Zgrada TOK-a. FOTO: Srđan Ilić U Tužilaštvu su za Radar rekli da je od početka septembra 2025. do kraja marta ove godine MUP dostavljeno osam zahteva za pružanje potrebnih obaveštenja i dodali da je početkom aprila ove godine održan sastanak sa predstavnicima SBPOK i Poreske policije, na kom su dogovorene aktivnosti koje je neophodno preduzeti u narednom periodu. Na pitanje da li su odgovorna lica u kineskim firmama koje su bile angažovane na rekonstrukciji pruge