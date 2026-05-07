Britanka se potpuno oporavila: Radukanu se nada povratku na terene na turniru u Strazburu

Najbolja britanska teniserka Ema Radukanu, koja trenutno zauzima 30. mesto na WTA listi, nada se povratku na teren za turnir u Strazburu, nakon što se nedavno povukla sa mastersa u Rimu iz zdravstvenih razloga. "Imala sam skoro šest nedelja u kojima praktično nisam ništa radila, samo sam pokušavala da se oporavim od virusa, a to vas jako fizički iscrpi", rekla je Radukanu, preneo je danas Bi-Bi-Si (BBC). Radukanu se u utorak uveče povukla sa mastersa u Rimu, samo