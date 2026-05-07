Francuski nosač aviona ide prema Ormuskom moreuzu! Sprema se za moguću odbrambenu vojnu misiju! Hitno se sastali predsednik i vrhovni vođa Irana! (foto/video)

Od najnovijeg Hronološki Izraelski premijer, Benjamin Netanjahu u video poruci je komentarisao ubistvo komandanta Hezbolaha u Bejrutu.

Izraelske odbrambene snage (IDF) jutros su saopštile da su juče u napadu na četvrt Dahije na jugu Bejruta ubile komandanta Hezbolahove elitne jedinice Radvan, u prvom takvom napadu na glavni grad Libana u gotovo mesec dana. Hezbolah se o tome još nije oglasio, piše Gardijan. - Sinoć smo u srcu Bejruta eliminisali komandanta Hezbolahove jedinice Radvan. Reč je o istom visokopozicioniranom teroristi koji je vodio plan za osvajanje severa - rekao je Netanjahu u video