Oglasio se AMSS: Vozačima se zbog klizavih kolovoza savetuje oprezna vožnja

Period lepog vremena biće kratko prekinut naoblačenjem sa mogućom kišom, što može dovesti do promenljivih uslova za vožnju - kolovozi mogu biti mokri i klizavi, pa AMSS vozačima savetuje opreznu vožnju.

Zbog ovakvih vremenskih prilika povećana je opasnost od odrona, posebno na putevima pored Ibra, u Ovčarsko-kablarskoj klisuri, na Đerdapskoj magistrali, kao i na ostalim deonicama kroz klisure i useke. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima, dok teretnjaci čekaju di tri sata. Na (TMV)