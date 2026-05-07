Posle epskog spektakla - taktička uspavanka: Pogledajte najzanimljivije detalje sa revanš meča polufinala LŠ između Bajerna i Pari Sen Žermena (video)

Kurir pre 2 sata
Posle epskog spektakla - taktička uspavanka: Pogledajte najzanimljivije detalje sa revanš meča polufinala LŠ između Bajerna i…

Fudbaleri Pari Sen Žermena biće u prilici da odbrane trofej osvajača Lige šampiona. "Sveci" su u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Bajerna u Minhenu i ukupnim rezultatom 6:5 izborili finale.

Posle 5:4 u prvom meču u Parizu, svi su očekivali novi spektakl, ali su umesto toga dobili taktičku uspavanku. Pogledajte i detalje sa revanš meča između Bajerna i Pari Sen Žermena. Što se same utakmice tiče, jedini gol za goste pao je već u 3. minutu kada je Usman Dembele krunisao fenomenalnu akciju svog tima. Konačan rezultat postavio je Hari Kejn golom u četvrtom minutu nadoknade vremena. Pari Sen Žermen će za trofej igrati protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Anri: "Bio je čist penal za Bajern"!

Anri: "Bio je čist penal za Bajern"!

Sportske.net pre 3 minuta
Bajern oštećen protiv PSŽ-a: Kompani besan zbog spornog pravila, novi snimak otkrio veliku grešku sudije

Bajern oštećen protiv PSŽ-a: Kompani besan zbog spornog pravila, novi snimak otkrio veliku grešku sudije

Telegraf pre 28 minuta
Kompani nakon eliminacije: Poraz me motiviše, pokušaćemo ponovo

Kompani nakon eliminacije: Poraz me motiviše, pokušaćemo ponovo

RTS pre 1 sat
Pravila su jasna - evo zašto nije bio penal za Bajern

Pravila su jasna - evo zašto nije bio penal za Bajern

B92 pre 38 minuta
Kompani pomiren i iskren: "Oni su najbolji u Evropi, pokušali smo sve"

Kompani pomiren i iskren: "Oni su najbolji u Evropi, pokušali smo sve"

Sportske.net pre 1 sat
Kompani besan zbog pravila koje je presudilo Bajernu VIDEO

Kompani besan zbog pravila koje je presudilo Bajernu VIDEO

B92 pre 2 sata
„Morao je da bude isključen“: Kompani besan zbog pravila i sudijskih odluka koje su koštale Bajern finala!

„Morao je da bude isključen“: Kompani besan zbog pravila i sudijskih odluka koje su koštale Bajern finala!

Hot sport pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaMinhenBajern MinhenBudimpeštaParizpsz

Sport, najnovije vesti »

Šta je andski soj hantavirusa

Šta je andski soj hantavirusa

BBC News pre 3 minuta
Besplatan ulaz na najvažniji meč niškog Radničkog

Besplatan ulaz na najvažniji meč niškog Radničkog

Južne vesti pre 23 minuta
Pedro Martinez prozreo plan Ergina Atamana: On je majstor u kontrolisanju situacije

Pedro Martinez prozreo plan Ergina Atamana: On je majstor u kontrolisanju situacije

Danas pre 28 minuta
Javno izvinjenje Nejmara zbog šamaranja saigrača

Javno izvinjenje Nejmara zbog šamaranja saigrača

Sportske.net pre 18 minuta
Otkrivamo: Evo koja holivudska zvezda je uspela da okupi Lamina, Belingema i Rodman u borbi protiv „nepobedivih“ iz kraja

Otkrivamo: Evo koja holivudska zvezda je uspela da okupi Lamina, Belingema i Rodman u borbi protiv „nepobedivih“ iz kraja

Hot sport pre 28 minuta