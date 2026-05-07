Posle epskog spektakla - taktička uspavanka: Pogledajte najzanimljivije detalje sa revanš meča polufinala LŠ između Bajerna i Pari Sen Žermena (video)
Fudbaleri Pari Sen Žermena biće u prilici da odbrane trofej osvajača Lige šampiona. "Sveci" su u revanšu odigrali nerešeno 1:1 protiv Bajerna u Minhenu i ukupnim rezultatom 6:5 izborili finale.
Posle 5:4 u prvom meču u Parizu, svi su očekivali novi spektakl, ali su umesto toga dobili taktičku uspavanku. Pogledajte i detalje sa revanš meča između Bajerna i Pari Sen Žermena. Što se same utakmice tiče, jedini gol za goste pao je već u 3. minutu kada je Usman Dembele krunisao fenomenalnu akciju svog tima. Konačan rezultat postavio je Hari Kejn golom u četvrtom minutu nadoknade vremena. Pari Sen Žermen će za trofej igrati protiv Arsenala 30. maja u Budimpešti.