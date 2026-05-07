NATO avioni pre 27 godina gađali Niš nedozvoljenim kasetnim bombama, poginulo 16 osoba

NATO avioni su na današnji dan pre 27 godina gađali uži centar Niša nedovoljnim kasetnim bombama, kada je poginulo 16 osoba, među kojima i jedna trudnica.

U napadu NATO avijacije tada je povređeno 18 ljudi. Kasetne bombe, tada su prvi put upotrebljene tokom NATO bombradovanja tadašnje Jugoslavije, pale su na područje oko Univerziteta u Nišu, Tvrđavske pijace, Šumatovačke ulice i u blizini Autobuske stanice, na mestima gde se u tom trenutku nalazio veliki broj građana. Niš je kasetnom municijom ponovo gađan 12. maja 1999. godine, kada je ranjeno jedanaestoro ljudi.