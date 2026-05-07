U Nišu počinje sanacija spomenika u centru grada

U Nišu počinje sanacija spomenika oštećenih vremenom i od vandala, koja će obuhvatiti više od 50, kojima su potrebne manje ili veće intervencije, od ukupno 213 koliko ih ima u gradu U prvoj fazi biće restaurirano 15 spomenika u centru grada, među kojima i momumentalni Spomenik oslobodiocima Niša na Trgu kralja Milana.

Na ovom spomeniku, radu vajara Antuna Augustinčića, zbog svoje masivnosti i visine od 17 metara, biće zahtevni radovi. Centralna figura vojnika Moravca na konju u prirodnoj veličini je skoro sedam metara, mada nema velika oštećenja. Javna nabavka će biti raspisanja uskoro, a u prvoj fazi za sanaciju spomenika grad je izdvojio 15 miliona dinara za isto toliki broj spomenika. U prvoj fazi najveći broj spomenika biće saniran u centru grada, a među njima su i spomenik