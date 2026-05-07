(Mapa) Od tela u kabinama do širenja opasne zaraze po Evropi: Detaljna hronologija pakla na kruzeru smrti, dan po dan

Podaci pokazuju da je prošlo skoro mesec dana od kada se stariji Holanđanin razboleo i umro u Južnom Atlantiku do laboratorijskih testova u Južnoj Africi - udaljenoj više od 3.500 kilometara - koji su prvi put potvrdili infekcije hantavirusa.

Tri putnika su preminula, jedan je na intenzivnoj nezi u južnoafričkoj bolnici, a trojica su evakuisana sa broda u sredu. Još jedan čovek koji je ranije napustio brod na putovanju bio je pozitivan na test u Švajcarskoj. Više od 140 putnika i članova posade je ostalo na kruzeru MV Hondijus dok je kretao od zapadnoafričke države Zelenortska Ostrva ka španskim Tenerifima. Testovi na pacijentima u Južnoj Africi i Švajcarskoj pokazali su da se radi o hantavirusu