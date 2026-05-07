Vremenska prognoza za 7. maj: Sunčano i toplo, u delu Srbije mogući pljuskovi sa grmljavinom

Prema vremenskoj prognozi za četvrtak 7. maj 2026. godine, biće oblačno rano ujutru, sa najnižom jutarnjom temperaturom od dva do sedam stepeni uz lokalne pljuskove.

Maksimalna dnevna od 18 do 25 stepeni uz slabije lokalne padavine. Duvaće slabiji vetar u pojedinim delovima zemlje. U toku noći slabiji vetar u Banatu. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti oblaka ujutru, uz dnevnu temperaturu do 25 stepeni. Jutarnja će biti oko sedam stepeni uz moguće pljuskove sa grmljavinom. Prema vremenskoj prognozi za petak 8. maj, biće pretežno oblačno, u Vojvodini povratak slabijih padavina. Najniža temperatura od šest do 10