Popović: Pad režima Aleksandra Vučića trenutno može da izvede jedino studentska lista

Nakon svega što je studentski pokret uradio za prethodnih godinu i po dana, ja ne vidim alternativu njihovoj listi i svaka politička opcija ima apsolutnu korist da ih bezrezervno podrži u poslu rušenja autoritarne vlasti, kaže Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku.

Popović je, komentarišući izjavu kopredsednika Zeleno-levog fronta Radomira Lazovića da je stav njegove stranke da u slučaju letnjih izbora pruže podršku studentskoj listi, rekao da svakoj političkoj organizaciji treba ostaviti slobodu da donosi odluke, jer će svako snositi posledice za ono što odluči. Ipak, kaže da ne vidi alternativu studentskoj listi nakon svega što je studentski pokret uradio za prethodnih godinu i po dana. „Meni se čini da je u objektivnim