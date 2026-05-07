Šta je sve sporno u Trampovom predlogu Teheranu: Ide "glatko" - i bez odgovora

Američki predsednik Donald Tramp je rekao da su razgovori sa Iranom u poslednja 24 sata bili „veoma dobri” i da postoji mogućnost postizanja sporazuma u bliskoj budućnosti.

Teheran predlog i dalje razmatra. Američki predsednik je veoma optimističan - veruje da će iz Teherana stići pozitivan odgovor na predlog u 14. tačaka. "Nalazimo se u… ja to zovem čarkom, jer to i jeste. To je čarka. I izuzetno nam dobro ide, kao što nam je išlo i u Venecueli, gde je to brzo završeno, za dan. I jednako nam dobro ide, rekao bih, čak i većih razmera, ali nam ide veoma dobro u Iranu. Sve ide veoma glatko i videćemo šta će se desiti", rekao je Donald