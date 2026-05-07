Student Lazar Mišić na slobodi posle saslušanja, dobio zabranu napuštanja mesta boravišta

Posle saslušanja u tužilaštvu, student Poljoprivrednog fakulteta Lazar Mišić pušten na slobodu.

Dobio zabranu napuštanja mesta boravišta. Student Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu Lazar Mišić juče je priveden u policijsku stanicu nakon zadržavaja na aerodromu "Nikola Tesla", i sumnjiči se za nasilnu promenu ustavnog uređenja, kako su naveli iz advokatske kancelarije Tomanović. On je saslušan u Višem javnom tužilaštvu. ⛽️СТУДЕНТИ ПОБЕЂУЈУ⛽️ Колега је на слободи, али су пертле остале у притвору 🥲 На улици, у институцијама, у селима, СТУДЕНТИ