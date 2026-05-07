Vučić o studentu Mišiću: Mogla je Srbija da ostane bez struje, verujem da će se sve završiti u redovnom postupku, bez pritvora…

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je, povodom hapšenja studenta Poljoprivrednog fakulteta Lazara Mišića, rekao da tu nije samo reč o blokiranju auto-puteva, već i Termoelektrane "Nikola Tesla" i ostavljanja Srbije bez struje.

Vučić je novinarima rekao da veruje i da će se to završiti u redovnom postupku, bez pritvora, dodajući da je na tužiocima i sudijama da donose odluke. Što se tiče blokiranja, Vučić je istakao da je davno prošlo vreme za podizanje tenzija po bilo kom pitanju i da je "ta priča prošla". "Možete da se slikate, skačete, vičete na N1 i Novoj S koliko hoćete. Bilo pa prošlo. Sada je to podgrevanje krompira, a podgrejani krompir malo ko hoće", rekao je Vučić. Student