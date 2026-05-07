Vreme danas: Promenljivo oblačno i svežije, uz kratkotrajnu kišu

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije, a kratkotrajna kiša ili pljuskovi mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren, južni vetar. Najniža temperatura kretaće se od devet do 17 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25. U Beogradu će biti promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren vetar, južni. Najniža temperatura će se kretatio oko 17 stepeni, a najviša dnevna oko 23 stepena.