Kapiten Nikola Jakšić i još 10 vaterpolista objavili da se povlače iz reprezentacije dok je Soro na čelu saveza

Kapiten vaterpolo reprezentacije Srbije Nikola Jakšić i još 10 reprezentativaca saopštili su da su doneli jednoglasnu odluku da se povuku iz reprezentacije Srbije dokle god je na njenom čelu Slobodan Soro kao i njegov tim ljudi.

Jedanaest vaterpolista Srbije je zajedničko saopštenje objavilo na Instagram nalogu gde su naveli da je neophodno da se oglase povodom najnovijih dešavanja u Vaterpolo savezu Srbije, na čijem čelu je Soro od 29. aprila. Prethodno je u ponedeljak Uroš Stevanović podneo ostavku na mesto selektora reprezentacije Srbije. "Novi predsednik Saveza Slobodan Soro je u više navrata kroz svoje izjave pokušao da diskredituje i omalovaži sve naše uspehe poslednjih nekoliko