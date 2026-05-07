Nova SMS prevara: "Putevi Srbije" upozoravaju građane da ne otvaraju linkove o putarini i prekršajima

Javno preduzeće "Putevi Srbije" skrenulo je pažnju javnosti na, kako su naveli, zlonamerne SMS poruke koje stižu građanima radi navodnog prekoračenja brzine.

Kako piše u saopštenju, SMS poruke su i o nenaplaćenoj putarine ili drugom saobraćajnom prekršaju. "Ne otvarajte link i ne unosite podatke sa vaše platne kartice jer je u pitanju zloupotrebe", zaključeno je u saopštenju. Podsetimo, građanima već izvesno vreme pristižu poruke o navodnim prekršajima, poput prekoračenja brzine ili neplaćenih putarina, uz zahtev da se usluga izmiri putem dostavljenog linka. Iz tog preduzeća duže vreme apeluju na korisnike da ne