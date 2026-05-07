Održano drugo javno slušanje mogućih rešenja za izmene seta pravosudnih zakona po preporukama Venecijanske komisije

U organizaciji Ministarstva pravde je održano drugo javno slušanje mogućih rešenja za izmene seta pravosudnih zakona u skladu sa Ustavom, zakonima i preporukama eksperata Venecijanske komisije.

Današnjem javnom slušanju, kojim je rukovodio ministar pravde Nenad Vujić, prisustvovala je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić, poručivši tom prilikom da je veoma važno da se svih osam, odnosno devet preporuka eksperata Venecijanske komisije ispuni pre slanja Nacrta zakona na mišljenje toj komisiji. Ministar pravde je učesnicima skupa predstavio moguća zakonska rešenja i najavio da će sutra biti poslata prva verzija izmena izvestiocima