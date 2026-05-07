uživo Prekid sukoba na pomolu? Čeka se odgovor Teherana, Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom

Sukobi i pregovori na Bliskom istoku odvijaju se istovremeno, dok region ponovo ulazi u fazu pojačanih tenzija.

Vašington i Teheran nastavljaju intenzivne diplomatske kontakte, a američki predsednik Donald Tramp izjavio je da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje sporazuma. Iran bi danas trebalo da odgovori na američki predlog za okončanje rata, čime bi se strane približile dogovoru o kratkom memorandumu, navode izvori za CNN. Donald Tramp je izjavio da su SAD imale "veoma dobre razgovore" s Iranom u prethodna 24 sata. Istovremeno, tenzije na moru ostaju visoke -