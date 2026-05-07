Propao Trampov „Projekat sloboda“? Ključni saveznik mu okrenuo leđa i blokirao američku vojsku

Samo 36 sati nakon što je američki predsednik Donald Tramp trijumfalno najavio „Projekat sloboda“ - vojnu operaciju za pratnju trgovačkih brodova kroz Ormuski moreuz - Bela kuća bila je primorana da naglo zaustavi akciju.

Iako je Tramp javno tvrdio da je pauza uvedena zbog „šanse za mir“ sa Iranom, američki i bliskoistočni izvori tvrde da je pravi razlog ozbiljan diplomatski sukob sa Saudijskom Arabijom. Prema informacijama NBC-ja, Rijad je burno reagovao nakon što je za američku operaciju saznao praktično preko društvenih mreža, bez prethodnih konsultacija sa ključnim saveznikom u Zalivu. Saudijska Arabija je navodno odmah suspendovala američkoj vojsci pravo korišćenja ključne baze