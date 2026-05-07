Vaterpolisti Srbije detaljno objasnili kako ih je Slobodan Soro sabotirao i šta je sve radio

Vaterpolisti Srbije objasnili su na koji način ih je predsednik Saveza, Slobodan Soro, sabotirao, zbog čega su doneli odluku da se povuku iz reprezentacije dokle god je on na toj funkciji.

Vaterpolisti Srbije su objavili opširno pismo u kom navode da više neće igrati za reprezentaciju zbog Slobodana Sora. Detaljno su obrazložili svoju odluku u pismu čiji su potpisnici Nikola Jakšić, Radoslav Filipović, Dušan Mandić, Strahinja Rašović, Sava Ranđelović, Đorđe Lazić, Radomir Drašović, Nemanja Vico, Nikola Dedović, Petar Jakšić i Viktor Rašović. "Poštovani, Kao dugogodišnji reprezentativci, aktuelni evropski trostruki olimpijski šampioni smatramo da je