VIDEO Legendarni Anri žestoko udario na sudije zbog situacije o kojoj priča ceo svet: U Bajernu mogu samo da se hvataju za glavu
Nova pre 54 minuta
Legendarni Tijeri Anri (48) oštro je kritikovao suđenje glavnog arbitra Žoaoa Pinjeira na revanš utakmici polufinala Lige šampiona između Bajern Minhena i PSŽ-a, koja je završena rezultatom 1:1.
Parižani su se plasirali u veliko finale zahvaljujući pobedi u prvoj utakmici na domaćem terenu rezultatom 5:4. U 31. minutu utakmice, Žoao Neveš, koji se nalazio unutar sopstvenog šesnaesterca, pogođen je loptom u ruku nakon ispucavanja Vitinje. Portugalski sudija, sunarodnik dvojice igrača PSŽ-a uključenih u situaciju, nije dosudio jedanaesterac, smatrajući da Neveš nije imao nameru. Ovaj aspekt su oštro kritikovali trener Bavaraca, Vensan Kompani, kao i bivši