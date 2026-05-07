Lančani sudar kod Batajničke petlje

Šest osoba povređeno, jedna teže, učestvovala četiri vozila

Šest osoba je povređeno, od kojih jedna teže, u lančanom sudaru na auto-putu Beograd - Novi Sad kod Batajničke petlje, rečeno je u Hitnoj pomoći. Kako navode, njihove ekipe su izašle na teren i prevezle dva muškarca u Urgentni centar, od kojih su jednom konstatovane teže povrede, a drugom lakše. Još četiri osobe - tri muškarca i jedna žena - biće zbrinuti i prevezeni u Urgentni centar. Do saobraćajne nesreće je došlo nešto nakon 16 časova na auto-putu Beograd-Novi