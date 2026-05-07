Moskva: Pokušaju li da ometaju paradu udarićemo žestoko po Kijevu

Proglašeno primirje 8. i 9. maja

U slučaju da ukrajinska vojska pokuša da ometa rusku proslavu povodom Dana pobede 9. maja, Moskva će pokrenuti masovni raketni napad na Kijev, saopšteno je danas iz ruskog Ministarstva odbrane. "Ukoliko ukrajinske oružane snage prekrše primirje u zoni Specijalne vojne operacije ili pokušaju da napadnu naseljena mesta i objekte u ruskim regionima, oružane snage će pružiti adekvatan odgovor", navodi se u sapštenju, prenose RIA Novosti. Dodaje se da Rusija tokom