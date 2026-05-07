Napadač gađao policiju blizu kolone Džej-Di Vensa

U trenutku incidenta, predsednik Donald Tramp nalazio se u Beloj kući, koja je privremeno bila blokirana iz bezbednosnih razloga

VAŠINGTON – Muškarac optužen da je pucao na pripadnike policije u blizini Vašingtonskog spomenika kretao se ranije duž trase kolone potpredsednika SAD Džej Di Vensa, navodi se u sudskom podnesku objavljenom danas. Osumnjičeni, Majkl Marks (45) iz Teksasa, ranjen je tokom sukoba u ponedeljak i prebačen u bolnicu, gde je, prema iskazu agenta Tajne službe Sjedinjenih Američkih Država, izgovorio psovke na račun Bele kuće i tražio da bude ubijen, prenosi Asošiejted