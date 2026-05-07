Preminuo legendarni Vladimir Cvetković

Cvetković je prvi zvanično izabrani najbolji sportista u istoriji SD Crvena zvezda

Vladimir Cvetković, legendarni košarkaš Crvene zvezde i čuveni generalni sekretar fudbalskog kluba sa Marakane, preminuo je u 84. godini. Radi se o jednom od najboljih košarkaša u istoriji crveno-belih, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena. Osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine). Istakao se i kao funkcioner u FK Crvena zvezda,