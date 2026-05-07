Uhapšen muškarac zbog pretnji porodici sudije Višeg suda u Kruševcu

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati

Policija je uhapsila M.M. (40) iz okoline Varvarina koji se sumnjiči da je pretio porodici sudije Višeg suda u Kruševcu, saopštio je danas MUP. Kruševačka policija uhapsila je M.M. u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u tom gradu, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom