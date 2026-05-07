Valensija srušila Panatinaikos, Ataman i Martinez isključeni posle sukoba

Pobeda u Atini za nastavak četvrtfinalne serije

Košarkaši Valensije pobedili su večeras u Atini ekipu Panatinaikosa rezultatom 91:87 (24:18, 28:21, 23:27, 16:21) u trećoj utakmici četvrtfinala plej-ofa Evrolige. Košarkaši Valensije su večerašnjim trijumfom protiv Panatinaikosa smanjili na 2:1 u četvrtfinalnoj seriji Evrolige, koja se igra do tri pobede. Najefikasniji u timu Valensije su bili Žan Montero i Branku Badio, koji su postigli po 16 poena. Kod domaćih, najbolji je bio Ti Džej Šorts sa 17 poena, dok je