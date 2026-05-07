Zelenski: Rusija nije odgovorila na predlog o prekidu vatre

On je naglasio da Ukrajina ostaje spremna za rad na mirnom rešenju i „dostojnom završetku rata”

KIJEV – Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je večeras da Rusija nije odgovorila na predlog Ukrajine o potpunom prekidu vatre i da će Kijev reagovati „recipročno”, u skladu sa daljim razvojem situacije. U večernjem video-obraćanju, Zelenski je naveo da je Moskva na inicijativu za primirje odgovorila novim napadima na više ukrajinskih regiona, uključujući Donjecku, Harkovsku, Dnjepropetrovsku, Sumsku, Černigovsku, Zaporošku i Hersonsku oblast, prenosi