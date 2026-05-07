TOK čak osam puta tražio da se saslušaju kineski izvođači, MUP sve ignorisao

Do kraja marta MUP-u je dostavljeno osam zahteva za pružanje potrebnih obaveštenja, a 7. aprila SBPOK-u i Poreskoj policiji poslat je novi, kojim su objedinjeni svi prethodni, navode iz Tužilaštva i poručuju da će u narednom periodu biti ispitana sva odgovorna lica izvođača i podizvođača radova

Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je od MUP-a i u predistražnom i u istražnom postupku da ispita odgovorna lica u kineskim kompanijama koje su bile angažovane na projektu modernizacije i rekonstrukcije pruge od Novog Sada do državne granice sa Mađarskom, ali to nije učinjeno. Od početka septembra 2025. do kraja marta ove godine MUP-u je dostavljeno osam zahteva za pružanje potrebnih obaveštenja, a posle nedavnog sastanka sa predstavnicima SBPOK-a i