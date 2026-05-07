Potpisani ugovori sa Šandongom za put ‘Vožd Karađorđe’

Ugovor o predfinsiranju i komercijalni ugovor o projektovanju i izvođenju radova su Beogradu potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandra Sofronijević, direktor Koridora Srbije Aleksandar Antić i direktor ogranka “Šandonga” Srbija Čang Sjusijen.

Put će prolaziti “kroz kraj odakle je potekao i gde je vojevao Vožd Karađorđe i logično je da nosi njegovo ime”, kazao je na svečanosti predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Naveo je da će kineska kompanija preuzeti predfinasiranje radova za tu saobraćajnicu, čija izgradnja bi trebalo da počne u julu ili avgustu, navodeći da treba da se espropriše 730 hektara zemljišta. Dodao je da će prvi deo saobraćajnice – 83 kilometra od Malog Požarevca do Aranđelovca biti