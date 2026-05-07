Veselinović (SSP): Hitno izvršiti vanrednu reviziju sigurnosti pruge Beograd – Subotica

“Jutrošnji incident kod Zemun polja, gde je voz „Soko“ umalo iskočio iz šina, poslednja je opomena pred tragediju i treći ozbiljan akcedent nakon dva iskakanja vozova kod Subotice”, naveo je on.

Prema njegovim rečima, putnici se pri velikim brzinama prevrću po vagonima dok se vozovi snažno tresu i dodap da su kineski izvođači napravili “opasne propuste”, a da je nadzor “potpuno zakazao”. “Ne smemo dozvoliti da korupcija i fušeraj ponovo uzmu žrtve, kao što je to bio tragičan slučaj u Novom Sadu gde je stradalo 16 ljudi. Suludo je da se rizikuju životi hiljada putnika u prepunim vozovima zbog političkog marketinga i prikrivanja loših radova”, rekao je