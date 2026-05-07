FK Crvena zvezda otvara knjigu žalosti povodom smrti Vladimira Cvetkovića

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da će od petka biti otvorena knjiga žalosti povodom smrti nekadašnjeg funkcionera Vladimira Cvetkovića, koji je preminuo u sredu u 85. godini.

Knjiga žalosti biće otvorena u petak u periodu od 10 do 16 časova u Muzeju FK Crvena zvezda, a svi poštovaoci lika i dela Vladimira Cvetkovića moći će da se upišu u knjigu žalosti i u subotu od 10 do 18 časova, kao i u ponedeljak od 10 do 16 sati. "Jedan od najznačajnijih funkcionera u istoriji našeg kluba Vladimir Cvetković, čovek čije ime zauzima posebno mesto među legendama Crvene zvezde, preminuo je u 85. godini života. Tim povodom biće otvorena knjiga žalosti