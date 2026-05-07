Hantavirus se prenosi drugačije od koronavirusa, Šekler objašnjava kolika je verovatnoća da se zarazimo u slučaju kontakta

Pojava hantavirusa na holandskom kruzeru "MV Hondius" izazvala je veliku pažnju javnosti nakon što je troje putnika preminulo, a vlasti Kanarskih ostrva odbile da dozvole pristajanje broda. Iz "Batuta" saopštavaju da je u proteklih deset godina zabeleženo 127 slučajeva hantavirusnih infekcija u Srbiji. Virusolog i mikrobiolog Milanko Šekler objasnio je u razgovoru za RTS kako se ovaj virus prenosi i zbog čega ne bi trebalo da budemo zabrinuti.

Troje putnika na kruzeru u Atlantskom okeanu preminulo je nakon sumnje na izbijanje hantavirusa, zvanično je saopštila Svetska zdravstvena organizacija. Deo putnika je već evakuisan u Holandiju radi lečenja i izolacije. Južnoafrički stručnjaci identifikovali su taj soj hantavirusa – u pitanju je najopasniji oblik koji može da se prenosi sa čoveka na čoveka, soj hantavirusa sa Anda. Institut za javno zdravlje "Batut" saopštio je juče da su prirodni rezervoari ovih