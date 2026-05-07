NBS zadržala referentnu kamatnu stopu na nivou od 5,75 odsto

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75 odsto, saopštio je Kabinet guvernera. Pored toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4,5 odsto, a na kreditne olakšice na sedam odsto.

Prilikom donošenja odluke Izvršni odbor je imao u vidu ostvareno i očekivano kretanje inflacije, kao i rizike iz međunarodnog okruženja koji mogu da utiču na njeno dalje kretanje. Međugodišnja inflacija se tokom prvog tromesečja kretala ispod centralne vrednosti cilja, a u martu je iznosila 2,8 odsto, ali Izvršni odbor Narodne banke Srbije očekuje da će ona u narednom periodu zabeležiti umereni rast, pre svega zbog znatnog rasta svetskih cena nafte i po tom osnovu