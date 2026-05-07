Niksi konačno naišli na tvrdo, ali i tu su prošli

Košarkaši Njujork niksa pobedili su na svom parketu ekipu Filadelfije rezultatom 108:102 (31:33, 30:29, 28:28, 19:12) u drugoj utakmici polufinala plej-ofa Istočne konferencije NBA lige.

Poslednja dva meča u seriji sa Atlantom i prvi protiv Filadelfije napravili su od Njujork niksa prvi tim u istoriji NBA lige koji je tri uzastopne plej-of utakmice dobio sa 25 ili više poena razlike. Konačno su sinoć naišli na tvrdo, ali i tu su prošli. Suvereno čuvaju prednost domaćeg terena. Nisu kao u prvom meču "oduvali" Filadelfiju, ali ponovo su slavili pred svojim navijačima i poveli sa 2:0 u polufinalu plej-ofa Istočne konferencije. Serija se seli u