Teheran razmatra američki predlog, Tramp poručuje da bi rat brzo mogao da se završi

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, dok je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio postepenu stabilizaciju i bezbedniji tranzit kroz Ormuski moreuz. Libanski mediji prenose da su tri osobe poginule u izraelskim vazdušnim napadima na jugu Libana, koji su izvedeni jutros.

08:36 Projekat “Sloboda“ pauziran nakon reakcije američkih saveznika Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp privremeno je obustavio plan pod nazivom projekat "Sloboda", čiji je cilj bio da se osigura bezbedni prolazak brodova kroz Ormuski moreuz, nakon što su američki saveznici u Persijskom zalivu izrazili neslaganje sa načinom sprovođenja operacije, izjavili su američki zvaničnici. Prema navodima iz Vašingtona, ključni saveznik u regionu privremeno