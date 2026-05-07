Tramp: Blizu smo dogovora sa Iranom, moguć prekid sukoba; IRGC: Tranzit kroz Ormuski moreuz postaće bezbedan

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da su SAD blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, dok je iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) najavio postepenu stabilizaciju i bezbedniji tranzit kroz Ormuski moreuz. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu, prenose libanski mediji.

Vašington i Teheran nastavljaju intenzivne diplomatske kontakte, a američki predsednik Donald Tramp izjavio je da postoji "veoma dobra šansa" za postizanje sporazuma koji bi mogao da uključi izvoz visoko obogaćenog uranijuma u SAD i potencijalno okončanje sukoba. Prema navodima, SAD očekuju odgovor Teherana u narednim danima, dok se u Vašingtonu razmatra okvirni sporazum o nuklearnom programu i ublažavanju sankcija. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu u kontaktu