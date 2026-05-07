Evropska komisija: Rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope nizak

BRISEL - Rizik od hantavirusa za stanovništvo Evrope je "nizak", saopštila je danas portparolka Evropske komisije Eva Hrncirova, nakon što je troje ljudi preminulo od infekcije na kruzeru u Atlantskom okeanu.

"Moram da ponovim da, prema trenutno dostupnim dokazima, rizik za javnost u Evropi, odnosno za građane Evrope, ostaje nizak", navela je Hrncirova, prenosi Flamanska radio-televizija (VRT). Istovremeno, holandski mediji prenose da je na kruzeru na kojem je ranije prijavljena pojava virusa do sada potvrđeno pet slučajeva infekcije, dok se još tri smatraju verovatnim, a tri osobe su preminule. Prema tim navodima, 11. aprila preminuo je 70-godišnji državljanin