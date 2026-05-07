Promenljivo oblačno i malo svežije vreme, temperatura do 25 stepeni

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i malo svežije vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kratkotrajna kiša ili pljusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Duvaće slab i umeren, južni vetar. Najniža temperatura od 9 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 25 stepeni. U Novom Sadu promenljivo oblačno i malo svežije, pre podne sa uslovima za kratkotrajnu kišu ili pljusak u pojedinim delovima grada. Duvaće slab i umeren, južni vetar. Najniža temperatura biće oko 17 stepeni, a