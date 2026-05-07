Sparsi razbili Minesotu za istorijskih minus, Njujork bolji od Filadelfije (VIDEO)

SAN ANTONIO - Košarkaši San Antonio sparsa pobedili su na svom terenu ekipu Minesote rezultatom 133:95 (24:17, 35:18, 39:28, 35:32) u drugom meču polufinala plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Neočekivanom pobedom u prvoj utakmici u San Antoniju Timbervulvsi su dobro naljutili Sparse i naterali ih na nemilosrdnu rekaciju u drugom meču. Ni promil šanse tim iz Teksasa nije ostavio rivalu da napravi novi "brejk" i ode kući sa nadom da na svom parketu može da okonča seriju. Moraće "vukovi" da se vrate na mesto na kojem su se danas proveli kao bosi po trnju. Iskusili su potpunu nemoć i najubedljiviji plej-of poraz u istoriji franšize sa 38 poena razlike. Mogu