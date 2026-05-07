Vučić: Privredni rast Srbije u 2027. biće brži od svetskog, duplo brži od razvijenih zemalja

BEOGRAD - Predsednik je rekao i da se za Srbiju u 2026. godini trenutno predviđa privredni rast od 2,8 odsto, ali da država očekuje da bi, uz jačanje građevinske industrije, rast mogao da bude i tri odsto, dodavši da će srpska ekonomija u 2027. rasti brže od proseka svetske i dvostruko brže u odnosu na razvijene zemlje.

Vučić je, nakon potpisivanja dokumenata o izgradnji saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom "Šandong", rekao da se, prema prvim procenama, za prvi kvartal ove godine očekuje rast od oko tri odsto, odnosno između 3,0 i 3,1 odsto. "To je zaista dobra procena za prvi kvartal. Tu smo podbacili u građevini, zato moramo sada da pojačamo i nisku gradnju i visoku gradnju i pre svega izdavanje dozvola u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kako bismo mogli