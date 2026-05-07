Đurić i Mirzijojev o jačanju saradnje Srbije i Uzbekistana

Saopštenje Ministarstva spoljnih poslova Srbije prenosimo u celosti: Đurić i Mirzijojev razgovarali su o saradnji Srbije i Uzbekistana u više oblasti, kao i o političkom dijalogu između dve zemlje.

U saopštenju se navodi da su odnosi dve države tradicionalno dobri, prijateljski i bez otvorenih pitanja. Sagovornici su se osvrnuli na prošlogodišnju posetu predsednika Aleksandra Vučića Uzbekistanu i ocenili da je dala snažan zamah međusobnim odnosima. Đurić je preneo i poziv Vučića predsedniku Mirzijoevu za posetu Srbiji. Kako se navodi, Srbija i Uzbekistan dele veoma bliske stavove po mnogim važnim međunarodnim pitanjima, a Đurić je istakao da je važno