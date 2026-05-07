MAT: Rast BDP Srbije u prvom tromesečju tri odsto, najbolji u Evropi, ali inflacija veća

Bruto domaći proizvod (BDP) Srbije je tokom prvog tromesečja 2026. međugodišnje realno uvećan za oko tri odsto i za sada je to po Evrostatu najbolji rezultat u Evropi, ali je inflacija u Srbiji viša nego u Evropi, navedeno je u poslednjem broju mesečnika Makroekonomseke analize i trendovi (MAT).

Ključni izvori rasta su, kako je navedeno, „ostale“ usluge, neto porezi i trgovina, a u padu je sektor građevinarstva i industrija. Tokom marta, međutim, registrovan je snažan oporavak industrijske proizvodnje, međugodišnje je uvećana 6,4 odsto, a unutar nje Prerađivački sektor je imao rast 8,4 odsto. „Privremena normalizacija poslovanja Pančevačke rafinerije nafte, koja posluje u okviru Naftne industrije Srbije imala je izrazito pozitivan efekat na dinamiku