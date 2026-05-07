„Cvele će biti sahranjen u opremi Zvezde koju je čuvao 10 godina“

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cedevita Olimpiju u prvom meču četvrtfinala plej - ofa sa 101:92.

Drugi meč serije, na programu je 12. maja u Ljubljani, dok će termin eventualne majstorice biti naknadno određen. Okršaj Zvezde i Cedevita Olimpije doneo je ofanzivno sjajnu igru na obe strane, prednost je uglavnom bila u rukama crveno-belih, ali je šampion Slovenije držao meč u egalu. Na sedam minuta pre kraja, na semaforu je pisalo 83:83, ali je Zvezda odličnom igrom do kraja meča, sprečila neizvesnu završnicu, stigla je do dve meč lopte za plasman u polufinale