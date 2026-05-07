Obradovića ophrvale emocije, pustio je i suze…

Smrt Vladimira Cvetkovića potresla je košarkašku i sportsku javnost.

Legendarni as preminuo je u 85. godini. Trener Crvene zvezde, Saša Obradović nije mogao da zadrži emocije pred utakmicu Crvene zvezde i Cedevita Olimpije u plej-ofu ABA lige. Pred sam početak meča održan je minut ćutanja u čast legendarnog Vladimira Cvetkovića. Dok se to dešavalo Obradović nije mogao da izdrži. Videle su se suze na njegovom licu i bilo mu je potrebno malo vremena da se smiri i fokusira na početak meča. Počast Cvetkoviću su odali i igrači oba tima.