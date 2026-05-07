UŽIVO: Frajburg vodi i ima igrača više, izjednačenje u Londonu

Pratimo revanš mečeve polufinala preostala dva klupska UEFA takmičenja - u Ligi Evrope igraju Aston Vila - Notingem Forest i Frajburg - Braga, u Ligi konferencije rivali su Kristal Palas - Šahtjor i Strazbur - Rajo Valjekano.

Derbi je svakako duel u Birmingemu između dva premijerligaša i bivša šampiona Evrope. U prvoj utakmici u Notingemu pobedili su Milenkovićevi Šumari rezultatom 1:0. U prvom meču između Frajburga i Brage slavili su Portugalci 2:1. Finale Lige Evrope na programu je 20. maja u Istanbulu, na stadionu Bešiktaša. U Ligi konferencije premijerligaš Kristal Palas je nakon pobede u gostima od 3:1 veliki favorit u revanšu protiv Ukrajinaca iz Donjecka. U prvom meču između