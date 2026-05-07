POLUVREME - Zvezdin oproštaj od Cveleta, minimalna prednost domaćina

Košarkaši Crvene zvezde vode protiv Cedevita Olimpije rezultatom 50:47 u okviru prvog meča četvrtfinala AdmiralBet ABA lige.

Pre sam početak utakmice, igrači Crvene zvezde su na parket izašli u majicama sa likom počasnog predsednika kluba Vladimira Cvetkovića koji je preminuo u sredu u 84. godini. Domaći su i nešto bolje otvorili zahvaljujući poenima Hasijela Rivera i Nikole Kalinića, ali odgovor je brzo stigao. Uglavnom je Crvena zvezda bila tim koji je vodio od početka, izuzev završnice prve deonice kada je Aleksej Nikolić pogodio za "+2" gostujućeg sastava. Brzo je Zvezda odgovorila